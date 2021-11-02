Эксперты считают, что в матче с «Барселоной» «Динамо» может зацепиться за ничью

Главное: «Динамо» готовится к матчу с «Барселоной». Каталонцев считают фаворитами.

Детали: Во вторник, 2 ноября, на НСК «Олимпийский» в Киеве пройдет матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» примет «Барселону». Свой прогноз дали эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Шансы киевлян на победу оценивают как 5 к 1, на ничью ставят 3,9 к 1, а на победу каталонцев – 1,67 к 1.

При этом самым вероятным исходом поединка называют ничью 1-1 (7,5 к 1).

В тему: «Динамо» комфортно вышло в четвертьфинал Кубка Украины.