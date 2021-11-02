Коронавирус в Украине: 19 455 и 700 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 19 455 человек. Умерли 700 больных.

Детали: Коронавирус в Украине показывает страшные цифры. Данные на вторник, 2 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 19 455 людей. Госпитализация понадобилась для 3 188 больных, а выздоровели 12 639 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 56 930, методом ИФА – 19 553, экспресс-тестами – 57 109.

Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской (1 908) и Днепропетровской (1 621), а также в Киеве (1 738).

Умерли еще 700 больных. За все время скончались 68 727 человек.

С начала пандемии заболели 2 955 693 человека, а выздоровели 2 454 737 людей.

В тему: Опубликованы данные по коронавирусу в Украине на 1 ноября.