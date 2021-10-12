Промоутер назвал Фьюри и Уайлдера «сладкими булочками с корицей» для Усика

Главное: Украинский промоутер Александр Красюк подверг резкой критике бой за титул чемпиона мира по боксу между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером и особенно последнего. В то же время отец Фьюри Джон считает, что его сын в следующем поединке должен встретиться только с Александром Усиком.

Детали: Промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика раскритиковал титульный бой между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и Деонтееем Уайлдером. Как сообщает Tribuna.com, Александр Красюк назвал происшедшее «вакханалией».

«Сегодня мы увидели не бокс, а какую-то вакханалию. Я с огромным удовольствием наблюдал за тем, что происходит в силу личной заинтересованности», — заявил он, добавив, что все увиденное в ринге — «это суперклассные новости для Александра Усика».

«Что один, что другой — это для Усика сладкие булочки с корицей», — добавил Красюк, посоветовав Уайлдеру завершить карьеру.

«Я реально предусматривал победу Уайлдера. Я был практически уверен в том, что Уайлдер одержит победу досрочно», — продолжил промоутер, напомнив, что тот был близок к таком результату, дважды отправив Фьюри в нокдаун.

«Но он был квадратным, он не мог ни двигаться, ни наносить удары. Он устал, по-моему, по пути в ринг. То есть уже выходя в ринг, поднимая руки, снимая маски, он уже был уставшим. Наверное, это связано именно с набором мышечной массы и неспособностью организма справиться с таким объемом мышечной массы», — заключил Красюк.

В то же время отец Тайсона Фьюри заявил, что его сын желает драться только с Александром Усиком. «Я бы не беспокоился о других — они не в одной лиге с Тайсоном. Следующий Усик или никто», — цитирует Джона Фьюри Talksport.

В тему: Как сообщали СМИ, утром 10 октября Тайсон нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии WBC.

Напомним: В ночь на 26 сентября Александр Усик в поединке на стадионе «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал все его чемпионские пояса, став чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA и IBO.

Теперь для звания абсолютного чемпиона мира ему недостает лишь пояса по версии WBC, которым на данный момент владеет непобедимый британский боксер Тайсон Фьюри.