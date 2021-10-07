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Новости > Для Саакашвили в грузинской тюрьме изготовили специальную банковскую карту

Для Саакашвили в грузинской тюрьме изготовили специальную банковскую карту

Александр Панько
07.10.21 21:59
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Для Саакашвили в грузинской тюрьме изготовили специальную банковскую карту

Главное: Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в камере Руставской тюрьмы, приобрел на собственные средства телевизор. В пенитенциарной службе страны утверждают, что у него также есть матрац, постельные принадлежности и возможность делать покупки в тюремном магазине.

Детали: Заявления адвокатов о том, что у бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюремной камере нет телевизора и матраса, не соответствует действительности. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя генерального директора специальной пенитенциарной службы Грузии Ники Цхвариашвили, Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег.

По словам чиновника, при помощи этой же карты бывший президент приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования.

«Не соответствует действительности и распространенная информация, что якобы у Саакашвили в тюремной камере нет матраца. Ему выдали и матрац, и постельное белье. Он не обращался к тюремной администрации с просьбой выдачи второго матраца», — заключил Цхвариашвили.

В тему: 1 октября 2021 года в Грузии задержали бывшего президента Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку «до конца жизни».

Как утверждает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, он планировал убийства лидеров оппозиции. Об этом силовики узнали от источника в его окружении.

Тэги: Михаил Саакашвили, Грузия

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