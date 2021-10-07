В Запорожье юная мама со своими детьми-двойняшками сбежала из COVID-больницы

Главное: В Запорожье юная мама вместе с двойняшками сбежала из инфекционной больницы. У всех троих выявили коронавирус.

Детали: В Запорожье из областной инфекционной больницы сбежала 17-летняя девушка с двумя маленькими детьми. У всех троих ранее подтвердили COVID-19. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает сайт Запорожья.

Отмечается, что девушка вместе со своими детьми, каждому из которых по полтора года, находилась в больнице из-за подтвержденного коронавируса у всех троих. Но она сбежала из лечебного заведения.

Полицейские нашли ее у родственников. Всех троих вернули обратно в больницу.

Девушка сказала, что соскучилась по родителям.

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