В метро Киева произошло ЧП из-за детского самоката

Главное: В Киеве остановилось метро. Причиной ЧП стал упавший самокат.

Детали: В четверг, 7 октября, в Киеве произошло ЧП на станции метро «Театральная». О нем сообщает пресс-служба подземки.

Информируется, что на пути следования поезда по красной линии упал детский самокат. Его уронили ожидавшие пассажиры.

Из-за этого произошла остановка движения составов.

Отмечается также: «Чтобы достать вещь и обеспечить движение поездов, было необходимо отключить напряжение на контактной рельсе и остановить линию».

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