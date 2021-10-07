Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича

Главное: Беглому президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции «Межигорье» вынесли приговор. Его заочно арестовали.

Детали: Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции «Межигорье». Его заочно арестовали. Такое решение суд принял сегодня, 7 октября.

«... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Янукович) участием вопрос о применении избранной меры пресечения», — объявила судья.

В конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья.

Отметим, еще ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий резиденции Межигорья. В рамках этого дела было заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

В тему: В августе 2017 года Киевский суд забрал у Януковича «Межигорье».