Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Главное: Пресс-служба Нобелевского комитета объявила лауреата в области литературы. Им стал писатель Абдулразак Гурна.

Детали: Стало известно имя лауреата Нобелевской премии 2021 года в области литературы. Его объявила Шведская академия. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию 2021 года по литературе получил писатель Абдулразак Гурна.

Он получил премию «за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah «for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.» pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

В тему: Нобелевскую премию по химии отдали за исследования в области асимметрического органокатализа.