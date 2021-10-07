Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Главное: Пресс-служба Нобелевского комитета объявила лауреата в области литературы. Им стал писатель Абдулразак Гурна.
Детали: Стало известно имя лауреата Нобелевской премии 2021 года в области литературы. Его объявила Шведская академия. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.
Нобелевскую премию 2021 года по литературе получил писатель Абдулразак Гурна.
Он получил премию «за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».
В тему: Нобелевскую премию по химии отдали за исследования в области асимметрического органокатализа.