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Новости > Разумкова отправили в отставку с должности спикера ВРУ

Разумкова отправили в отставку с должности спикера ВРУ

Александр Панько
07.10.21 12:07
142
Разумкова отправили в отставку с должности спикера ВРУ

Главное: Спикера ВРУ Дмитрия Разумкова отправили в отставку. Такое решение поддержали 284 народных избранника.

Детали: Главу Верховной рады Украины Дмитрия Разумков отправили в отставку. Такое решение сегодня приняли народные депутаты.

Это решение поддержали 284 депутата:

— «Слуга народа» — 215 за, 7 против;

— ОПЗЖ — 0 за, 23 против;

— «Европейская солидарность» — 0 за, 27 против;

— «Батькивщина» — 20 за, 1 против;

— «Голос» — 6 за, 9 против;

— Партия «За майбутнє» — 19 за, 0 против;

— Группа «Довіра» — 18 за, 0 против.

Разумков был спикером парламента с 2019 года.

В тему: Председатель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия объяснил, что инициатива по отзыву главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова связана с разногласиями и «маленькими мелочами, о которых стыдно говорить».

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, депутаты, политика, отставка, спикер, Дмитрий Разумков

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