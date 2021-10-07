Разумкова отправили в отставку с должности спикера ВРУ

Главное: Спикера ВРУ Дмитрия Разумкова отправили в отставку. Такое решение поддержали 284 народных избранника.
Детали: Главу Верховной рады Украины Дмитрия Разумков отправили в отставку. Такое решение сегодня приняли народные депутаты.
Это решение поддержали 284 депутата:
— «Слуга народа» — 215 за, 7 против;
— ОПЗЖ — 0 за, 23 против;
— «Европейская солидарность» — 0 за, 27 против;
— «Батькивщина» — 20 за, 1 против;
— «Голос» — 6 за, 9 против;
— Партия «За майбутнє» — 19 за, 0 против;
— Группа «Довіра» — 18 за, 0 против.
Разумков был спикером парламента с 2019 года.
В тему: Председатель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия объяснил, что инициатива по отзыву главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова связана с разногласиями и «маленькими мелочами, о которых стыдно говорить».