Ученые создали первое «живое лекарство» против опасных инфекций

Главное: Испанские ученые успешно применили модифицированные бактерии в борьбе с биопленками, устойчивыми к антибиотикам. По мнению авторов, такой метод может стать безопасным и дешевым способом лечения инфекций, возникающих в результате медицинского вмешательства.

Детали: Испанские ученые впервые применили модифицированные бактерии для борьбы с микробами, устойчивыми к антибиотикам. Статья об этом была опубликована в журнале Molecular Systems Biology, сообщает ScienceDaily.

Отмечается, что поверхности медицинских имплантатов — катетеров, кардиостимуляторов, суставных протезов — идеальное место для роста колоний микробов, образующих биопленки — непроницаемые структуры, которые не позволяют антибиотикам или иммунной системе человека уничтожить встроенные в них бактерии.

Патогенные микроорганизмы, связанные с биопленками, в тысячи раз более устойчивы к антибиотикам, чем отдельно существующие бактерии.

Один из наиболее распространенных видов бактерий, образующих биопленки, — золотистый стафилококк. Вызванные им инфекции не поддаются лечению обычными антибиотиками, что требует хирургического удаления инфицированных медицинских имплантатов.

Альтернативные методы, подразумевающие использование антител или ферментов, очень токсичны и вызывают нежелательные побочные эффекты.

Исследователи из Центра геномной регуляции Барселонского института наук и технологий вместе с коллегами из других научных организаций Испании предложили использовать для адресной доставки ферментов непосредственно к биопленкам микроорганизмы — бактерии, которые сами эти ферменты и производят.

По мнению авторов, такой метод может стать безопасным и дешевым способом лечения инфекций, возникающих в результате медицинского вмешательства, ведь бактерии — идеальный вектор доставки. У них небольшие геномы, которые можно модифицировать с помощью простых генетических манипуляций.

Экспериментальный метод лечения был протестирован на лабораторных мышах, которым вводили инфицированные катетеры. Инъекции препарата, содержащего модифицированные бактерии Mycoplasma pneumoniae с сокращенным геномом, позволили вылечить 82% зараженных животных.

Исследователи планируют провести новые клинические испытания в 2023 году и после этого перейти к производству «живых лекарств».

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