В Украине в сотни раз увеличили штрафы за незаконный вылов рыбы и раков

Главное: Кабмин поднял штрафы за незаконный вылов рыбы в Украине. А за вылов раков штраф вообще увеличен в 130 раз.

Детали: Кабинет министров Украины существенно поднял таксы за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что Кабинет министров внес изменения в постановление об утверждении такс для исчисления размера вреда, нанесенного в результате незаконного вылова водных биоресурсов. Необходимость повышения штрафов обусловлена тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались почти 10 лет назад.

Таким образом, теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого — в 93 раза, окуня — в 186 раз.

Размер такс за незаконный вылов целого ряда видов рыб и других водных биоресурсов повышен:

— карася серебристого в 93 раза (с 17 до 1581 гривны);

— окуня в 186 раз (с 17 до 3162 гривен);

— красноперки в 23 раза (с 68 до 1564 гривен);

— линя в 13,4 раза (с 119 до 1598 гривен);

— леща в 9,7 раз (с 170 до 1649 гривен);

— густеры в 46 раз (с 34 до 1564 гривен);

— щуки в (204) 10,2 раза (с 340 до 3468 гривен);

— судака в 7 раз (с 510 до 3587 гривен);

— сома в 12 раз (с 425 до 5117 гривен);

— раков в 130 раз (с 25,5 до 3332 гривен).

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