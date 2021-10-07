Стало известно, сколько человек, кроме Труханова, фигурируют в скандальном «земельном деле» в Одессе

Главное: Установлены участники преступной группировки, которые завладели бюджетными средствами Одессы, а также земельными участками. Кроме Труханова в списке еще 16 человек.

Детали: Антикоррупционные органы установили участников и соучастников преступной организации, в которую входят, по их данным, местные чиновники. В деле о завладении средствами бюджета Одессы и земельными участками кроме мэра города Геннадия Труханова фигурируют 16 человек, сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 6 октября.

По данным следствия, 10 из этих 16 лиц являются членами преступной организации, а остальные — соучастниками совершения преступлений.

«Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами — средствами местного бюджета и землей... для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба САП, действия Труханова и других лиц, которым были вручены подозрения по указанному делу, квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По данным СМИ, кроме Труханова подозрение вручено одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко, директору департамента Одесского горсовета Алексею Спектору и ряду других чиновников местного уровня.

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