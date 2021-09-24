WhatsApp готовит для своих пользователей полезную функцию

Главное: WhatsApp готовит кэшбэк для своих пользователей. Скоро появится новая функция.

Детали: Популярный мессенджер WhatsApp готовит для своих пользователей полезную новинку. Тут появится функция кэшбэк, пишет портал WABetaInfo.

Отмечается, что сейчас проходят последние тесты.

Ожидается, что можно будет вернуть до десяти фунтов стерлингов за платежи, произведенные в WhatsApp.

Сейчас функция доступна в качестве эксперимента в приложении WhatsApp в закрытом бета-тестировании: над списком чатов появляется сообщение «Получите кэшбэк при следующем платеже». Человек, нажав на него, автоматически вступает в программу возвращения средств.

Известно, что первой страной, где появится данная новинка, станет Индия.

В тему: WhatsApp запустил весьма полезную функцию для своих пользователей.