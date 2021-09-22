Коронавирус в Украине: 6 754 заболевших и 105 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 6 754 человек. Умерли 105 людей.

Детали: Темпы коронавируса в Украине растут. Данные на среду, 22 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 6 754 человек. Госпитализировали 2 175 людей, а выздоровели 2 095 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 36 642, ИФА – 11 347, а экспресс-тестами – 34 254.

Наибольшее число больных выявили в Харьковской (774), Днепропетровской (556) и Донецкой (460) областях, а также в Киеве (456).

Умерли 105 больных. За все время скончались 55 161 человек.

С начала пандемии заболели 2 362 559 человек, а выздоровели 2 235 668 людей.

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