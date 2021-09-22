В Киевской области могут закрыть половину школ

Главное: Половина школ в Киевской области могут быть закрыты на карантин после перевода Украины в «желтую» зону. В них не вакцинировано от коронавируса 80% персонала.

Детали: Из-за перевода Украины в «желтую» зону адаптивного карантина Киевская область может закрыть половину школ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

На сегодня в них от COVID не вакцинировано 80% персонала.

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила, что работать будут только те учебные заведения, где вакцинировано более 80% людей в коллективе.

«На онлайн-обучение в этот раз переводить не будут. Это справедливое и необходимое решение, ведь доступ к вакцинации педагоги получили еще в апреле», — подчеркнул глава Киевской ОГА Василий Володин.

Всего в Киевской области функционирует 1 255 учебных заведений, где работает суммарно 52 432 человека. Сейчас в регионе работу в «желтой» зоне смогут продолжить 653 заведения. Среди них:

— 48% детсадов;

— 57% школ;

— 48% внешкольных учебных заведений;

— 86% учреждений профессионально-технического образования.

В тему: Украину перевели в желтую карантинную зону.