Заболеваемость коронавирусом в Украине скоро превысит среднеевропейский уровень

Главное: Сейчас темпы COVID-заражений в Украине соизмеримы с теми, что есть в Европе. Уже на следующей неделе этот показатель у нас будет выше, чем европейский.

Детали: Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине уже началась. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, Украина движется большими темпами на пути увеличения заболеваемости.

«В Украине уже началась вспышка заболеваемости COVID-19. Сейчас пошли взрывные темпы, которые соизмеримы с тем, что мы наблюдаем в Европе», — сказал Ганиченко.

Он добавил, что количество новых случаев за неделю увеличилось на 68%.

«Уже на следующей неделе Украина сможет пересечь отметку большого плато и заболеваемость в Украине через неделю будет преобладать над среднеевропейским уровнем», — добавил директор KSE.

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