Генсек ООН сделал устрашающее заявление об изменении климата на планете

Главное: По данным Организации Объединенных Наций, изменение климата поражает планету все сильнее и раньше, чем ожидалось, а попытки ее замедлить все еще не являются надлежащими.

Детали: С 1900 по 2018 год уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров, а средние глобальные температуры увеличились по меньшей мере на 1,06 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной уровнями. Как заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш со ссылкой на отчет группы «Объединенные в науке 2021», это вызывает нынешние стихийные бедствия, включая лесные пожары в Европе и Сибири, наводнения в Германии и тепловые волны в США и Канаде.

«Нарушение климата и нашей планеты уже хуже, чем мы думали, и оно движется быстрее, чем предполагалось», — заявил генсек, добавив, что «мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле».

Исследователи предупредили, что удерживание тенденции потепления не более чем на 1,5 градуса имеет решающее значение для предотвращения наихудших последствий изменения климата. И это потребует сокращения глобальных выбросов вдвое к 2030 году, и правительства не достигли этого, несмотря на Парижские соглашения.

В тему: В октябре 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если не начать борьбу с глобальным потеплением.

По данным климатологов Организации объединенных наций, в ближайшие десятилетия признаки глобального потепления почувствуют все страны, так как повышение температуры на планете достигнет критических значений для сельского хозяйства и здравоохранения.

Напомним: В начале 2020 года ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

Летом того же года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

В сентябре ученые из Бернского университета в Швейцарии установили, что в результате человеческой деятельности частота появления в Мировом океане тепловых волн увеличилась в несколько раз, что имеет катастрофическое воздействие на разрушение морских экосистем и наносит серьезный ущерб рыболовству.

В феврале 2021 года группа ученых зафиксировала стремительное увеличение содержания пресной воды в Северном Ледовитом океане. Ее проникновение в Атлантический океан может иметь катастрофические последствия для глобального климата.

В то же время глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах, расположенных в поясе умеренного климата, что угрожает биоразнообразию и качеству питьевой воды.

В июле ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что изменение климата ускорило заражение людей малярией и лихорадкой денге, которые переносятся комарами. По прогнозам ученых, если ситуация будет так развиваться и дальше, то уже к 2080 г под риском заражения этими болезнями окажется около 8 млрд человек.