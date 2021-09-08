Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных

Ученые создали прибор, убивающий коронавирус
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
В Европе решили колоть третью дозу вакцины от коронавируса
На Волыни дельта-коронавирус выявили у 17-дневнего младенца
Стало известно, сколько киевлян вакцинировалось от коронавируса
Коронавирус в Украине: 2 772 заболевших и 60 погибших
Главные новости за 7 сентября 2021 года
Большинство школ на Сумщине могут уйти на удаленку
Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе
В МОН рассказали, сколько сотрудников учебных заведений привились от коронавируса