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Новости > Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных

Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных

Александра Кудрявцева
08.09.21 17:00
197
Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных
Главное: На Черниговщине Нежинская епархия Украинской Православной Церкви передала в три медучреждения лекарства для лечения больных коронавирусом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, помощь оказана по благословение митрополита Климента.
 
Медицинские препараты в качестве благотворительной помощи были предоставлены Нежинской епархии наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом.
 
Лекарства были переданы амбулатории общей практики семейной медицины села Яблоновка, Прилукской районной больнице и Носовскому центру первичной медико-санитарной помощи.
 
Препараты будут использованы в случае возникновения осложнений в COVID-больных.
 
В тему: Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики на сумму 200 тыс грн для COVID-больных.

Тэги: лекарство, Черниговская область, Нежин, УПЦ

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