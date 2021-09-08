Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики для COVID-больных

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В ноябре в Украине могут ввести локдаун

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В соцсети слили переписку советника Кличко о застройке озера Вырлица, - СМИ

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