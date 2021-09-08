Главные новости за 8 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 2 772 людей. Умерли 60 человек.

- Уже более 10 миллионов прививок от коронавируса сделали в Украине. Полностью привили 5 666 019 людей.

- В Украине увеличилось число сирот. Прирост за год – десять тысяч детей.

- Украина готова к отопительному сезону на 80%. Газ будут продавать по 7,42 гривен за кубометр.

- Газ рекордно дорожает. За тысячу кубометров платят уже 670 долларов

- По меньшей мере в 174 странах мира зафиксирован штамм коронавируса «Дельта». Этот показатель почти сравнялся с «британским» штаммом.

- Сразу три европейские страны приняли решение о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса. Это Словакия, Чехия и Австрия.