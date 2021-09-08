Дельта-коронавирус стремительно расползается по миру

Главное: По меньшей мере в 174 странах мира зафиксирован штамм коронавируса «Дельта». Этот показатель почти сравнялся с «британским» штаммом.

Детали: Штамм коронавируса «Дельта» зафиксировали по меньшей мере в 174 странах мира. Впервые он был обнаружен в Индии. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Отмечается, что штамм коронавируса «Альфа» (известный как «британский») зафиксировали в 194 странах и территориях, «Бета» (из Южной Африки) — в 141 стране и территории, вариант «Гамма» (из Бразилии) — в 92.

В ВОЗ сообщили, что за последнюю неделю (30 августа — 5 сентября) в мире зарегистрированы 4 471 946 случаев заболевания COVID-19.

На прошлой неделе регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции.

В регионах Северной и Южной Америки на 19% выросло количество новых случаев заболевания на коронавирус.

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