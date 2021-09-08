На популярном украинском курорте горела база отдыха

Главное: В Затоке произошло ЧП. Горела база отдыха.

Детали: Утром среды, 8 сентября, в Затоке (Одесская область) произошло ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что тут горела база отдыха «Феличита». Огонь уничтожил четыре домика.

Пламя удалось оперативно ликвидировать.

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Всего на базе отдыха проживало 25 человек, которые были эвакуированы до прибытия спасателей.

Никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.

В тему: Отдыхающим посоветовали не купаться в Затоке.