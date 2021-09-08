Как оказалось, в Украине растет число детей-сирот

Главное: В Украине увеличилось число сирот. Прирост за год – десять тысяч людей.

Детали: Число детей-сирот в Украине растет. Данные приводит министерство социальной политики.

Информируется следующее: «В среднем за год в Украине сиротеет десять тысяч детей. Большинство из них удается устроить в дома семейной формы воспитания, а не в интернатные учреждения. Ведь жизнь в интернатах отрицательно влияет на развитие ребенка».

Сообщается также, что почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, уже устроены в приемные семьи, детские дома семейного типа, переданы под опеку, попечительство.

Отмечается также, что в нашей стране зарегистрировано почти 69 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. При этом из них более 63,5 тысяч детей растут в семейных формах воспитания, а около четырех тысяч проживают в интернатах. Также более тысячи детей учатся в профессионально-технических учебных заведениях.

В тему: Дети из детских домов Донбасса получили подарки от УПЦ.