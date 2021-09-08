Стало известно, сколько киевлян вакцинировалось от коронавируса

Главное: Половина жителей Киева получили, по крайней мере, первую дозу вакцины от коронавируса. Завершили цикл иммунизации 46% от общего количества вакцинированных киевлян.

Детали: По состоянию на начало сентября вакцинацию от коронаивруса COVID-19 прошла уже половина жителей Киева. Речь идет о тех, кто получил, по крайней мере, одну дозу, сообщает Киевская городская госадминистрация во вторник, 7 сентября.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, а завершили цикл иммунизации 46% от общего количества вакцинированных. При этом уточняется, что вакцинировалась половина от официальной численности населения столицы Украины.

Гинзбург отметила, что на сегодня в Киеве можно выбирать среди вакцин компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Sinovac.

«Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве», — добавила она.

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