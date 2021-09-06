Скончался Жан-Поль Бельмондо

Главное: В возрасте 88 лет скончался знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо. Причина смерти не называется.

Детали: Сегодня, 6 сентября, умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Он умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает AFP.

По данным издания, о смерти Бельмондо сообщил его адвокат Мишель Годест. «Он тихо умер», — сказал адвокат, не назвав причину смерти знаменитости.

Подробности не приводятся.

В 2001 году звезда перенес инсульт, но и после этого продолжил сниматься в кино.

Бельмондо дебютировал в кино еще в 1957 году. Дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актер, в 1989 году был удостоен премии «Сезар». В 2011 году ему вручили почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году получил премию «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

На счету актера более 85 фильмов, а также более 30 ролей в театре.

В тему: В июле минувшего года неожиданно умер актер из фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс».