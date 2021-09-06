В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку

Главное: В случае пребывания района или города в «красной» зоне карантина, учебный процесс там будет проходить дистанционно. В «желтой» и «оранжевой» зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

Детали: В Министерстве здравоохранения сообщили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в «красной зоне» карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Минздраве сообщили, что в «зеленых» зонах карантина посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

В регионах, в которых установлен «желтый» или «оранжевый» уровень эпидемической опасности, посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала.

Образовательный процесс обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении. Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения.

Если в регионе устанавливается «красный» уровень эпидемиологической опасности, то посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

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