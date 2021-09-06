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Новости > В Одессе на рынке ограбили «слугу народа»

В Одессе на рынке ограбили «слугу народа»

Агата Кловская
06.09.21 12:43
617
В Одессе на рынке ограбили «слугу народа»

Главное: В Одессе на Киевском рынке ограбили народного депутата Украины. Жертвой карманников стал «слуга народа» Александр Гайду.

Детали: Народный депутат Александр Гайду заявил о краже бумажника. Инцидент произошел в Одессе на Киевском рынке, сообщают «Вести».

Неизвестный вытащил из кармана парламентария кошелек, в котором было 3,8 тысячи грн, сто долларов, банковская карта и три флешки. Общую сумму ущерба оценили в 6 тысяч 490 грн.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.185 УК Украины (кража). В настоящее время правоохранители занимаются розыском злоумышленника.

В тему: В феврале 2020 года в центре Киева домушники обчистили квартиру «слуги народа».

Тэги: Украина, общество, Одесса, ограбление, рынок, карманник, депутат, курьезы, новости Украины, Слуга народа

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