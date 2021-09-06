В Одессе на рынке ограбили «слугу народа»

Главное: В Одессе на Киевском рынке ограбили народного депутата Украины. Жертвой карманников стал «слуга народа» Александр Гайду.

Детали: Народный депутат Александр Гайду заявил о краже бумажника. Инцидент произошел в Одессе на Киевском рынке, сообщают «Вести».

Неизвестный вытащил из кармана парламентария кошелек, в котором было 3,8 тысячи грн, сто долларов, банковская карта и три флешки. Общую сумму ущерба оценили в 6 тысяч 490 грн.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.185 УК Украины (кража). В настоящее время правоохранители занимаются розыском злоумышленника.

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