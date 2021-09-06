На Сумщине и Житомирщине освящены новые храмы УПЦ

Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?
В ноябре в Украине могут ввести локдаун
В Гвинее произошел госпереворот. Арестован президент страны
Под Киевом прогремел взрыв на заводе. Есть пострадавшие
Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 54 тысячи человек
Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
В Украине собрали самый большой урожай зерна за всю историю
Стало известно, когда в Украине будут вводить тотальный карантин
Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
Главные новости за 3 сентября 2021 года
В руководстве Верховной Рады убеждены, что у Зеленского есть все основания для ее роспуска