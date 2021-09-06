На Сумщине и Житомирщине освящены новые храмы УПЦ

Главное: На Сумщине в селе Вязенка Путивльского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Симеона Столпника.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на konotop.church.ua, чин освящения храма и Божественную литургию совершил архиепископ Конотопский и Глуховский Роман.

Архиепископ Роман поздравил настоятеля и прихожан с освящением храма и благословил всех.

На Житомирщине в селе Раевка Радомышльского района митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил новый храм в честь пророка Божия Илии и возглавил в нем Литургию.

Владыка поблагодарил всех, кто трудился над строительством нового храма, и поздравил с этим знаменательным для села событием.