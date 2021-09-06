Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 54 тысячи человек

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 773 человека. Умерли 18 людей.

Детали: Стало известно о новых жертвах коронавируса в Украине. Данные на понедельник, 6 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 773 случая заразы. Госпитализация понадобилась для 635 людей. Выздоровели 457 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 11 283, методом ИФА – 1 879, экспресс-тестами – 9 853.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (93), а также Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56) областях.

Жертвами заразы стали еще 18 людей. За все время скончались 54 001 человек.

С начала пандемии заболели 2 298 307 человек, а выздоровели 2 213 177 людей.

В тему: Вакцины от коронавируса перестали работать?