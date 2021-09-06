Стало известно, о чем Путин точно не будет говорить с Зеленским

Главное: Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским. Однако крымский вопрос на повестке дня стоять не будет.

Детали: Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, по словам Пескова, вопрос деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».

«Если говорить о политической воле Путина, то он четко подтвердил, что готов встречаться. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — сказал Песков.

Спикер Кремля отметил, что сейчас продвижений в подготовке переговоров президентов Украины и РФ нет, потому что Зеленский хочет обсуждать вопросы Крыма.

«Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться», — добавил он.

В тему: В России готовы ко встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.