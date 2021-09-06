Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, о чем Путин точно не будет говорить с Зеленским

Стало известно, о чем Путин точно не будет говорить с Зеленским

Александр Панько
06.09.21 10:36
316
Стало известно, о чем Путин точно не будет говорить с Зеленским

Главное: Президент России Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским. Однако крымский вопрос на повестке дня стоять не будет.

Детали: Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, по словам Пескова, вопрос деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».

«Если говорить о политической воле Путина, то он четко подтвердил, что готов встречаться. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — сказал Песков.

Спикер Кремля отметил, что сейчас продвижений в подготовке переговоров президентов Украины и РФ нет, потому что Зеленский хочет обсуждать вопросы Крыма.

«Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться», — добавил он.

В тему: В России готовы ко встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Тэги: общество, Владимир Путин, встреча, политика, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

05.09.21 08:11

Украина – Франция: и это чемпионы мира?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?
03.09.21 14:47

Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.09.21 12:06

В Одессе мужчина выгнал спать на улицу жену с младенцем из-за плача ребенка
06.09.21 12:02

Велопаломники УПЦ с 29 сентября по 5 октября преодолеют 700 км из Киева до Святогорской лавры
06.09.21 11:40

На Сумщине и Житомирщине освящены новые храмы УПЦ
06.09.21 11:23

Байдена в Украине не ждут. В этом году точно
06.09.21 11:15

В Житомире сотни верующих УПЦ отметили день чудотворной Подольской иконы Богородицы
06.09.21 10:13

Новичок «Динамо» перенес операцию на сердце
06.09.21 10:02

Названы простые способы стабилизировать уровень сахара в крови
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
06.09.21 09:37

В горах Грузии погиб украинский альпинист
06.09.21 09:20

В Гвинее произошел госпереворот. Арестован президент страны
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
06.09.21 09:20

В Гвинее произошел госпереворот. Арестован президент страны
06.09.21 09:04

Под Киевом прогремел взрыв на заводе. Есть пострадавшие
06.09.21 08:41

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 54 тысячи человек
04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
04.09.21 12:03

В Украине собрали самый большой урожай зерна за всю историю
03.09.21 22:23

Стало известно, когда в Украине будут вводить тотальный карантин
03.09.21 20:07

Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
03.09.21 19:00

Главные новости за 3 сентября 2021 года
03.09.21 15:57

В руководстве Верховной Рады убеждены, что у Зеленского есть все основания для ее роспуска
01.09.21 09:28

«Динамо» избавилось от одного из своих легионеров
03.09.21 07:11

Стало известно, почему люди с возрастом острее чувствую холод
30.08.21 12:57

Минюст взял на работу женщину, приговоренную к высшей мере наказания
02.09.21 21:06

В соцсети слили переписку советника Кличко о застройке озера Вырлица, - СМИ
04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
30.08.21 20:35

В Мексике создали защитную маску, убивающую коронавирус
31.08.21 19:14

Украинец опротестовал результаты соревнований и стал еще одним рекордсменом на Паралимпиаде
04.09.21 13:00

Митрополит Онуфрий рассказал о значении скорбей и трудностей в жизни
30.08.21 13:24

Украинский спортсмен установил рекорд мира в плавании
31.08.21 20:14

Американцы бросили в Кабуле своих служебных собак
Фото и Видео
В Одессе мужчина выгнал спать на улицу жену с младенцем из-за плача ребенка
В Одессе мужчина выгнал спать на улицу жену с младенцем из-за плача ребенка
В Одессе мужчина выгнал спать на улицу жену с младенцем из-за плача ребенка
В Одессе мужчина выгнал спать на улицу жену с младенцем из-за плача ребенка
В Гвинее произошел госпереворот. Арестован президент страны
В Гвинее произошел госпереворот. Арестован президент страны
Торжества в Черногории: делегация УПЦ приняла участие в интронизации нового митрополита
Торжества в Черногории: делегация УПЦ приняла участие в интронизации нового митрополита
Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
Женщина набросилась на мэра Черновцов прямо во время заседания горсовета
Женщина набросилась на мэра Черновцов прямо во время заседания горсовета
35-летний мужчина из-за семейных неурядиц вылез на балкон 9 этажа и попал на видео
35-летний мужчина из-за семейных неурядиц вылез на балкон 9 этажа и попал на видео
«Легкая черепно-мозговая травма»: Зеленскому в США сделали крайне необычный подарок
«Легкая черепно-мозговая травма»: Зеленскому в США сделали крайне необычный подарок
В день визита Зеленского в небе над Калифорнией красочно взорвалась американо-украинская ракета
В день визита Зеленского в небе над Калифорнией красочно взорвалась американо-украинская ракета
СМИ опубликовали видео, как американцы громят свое вооружение в Кабуле
СМИ опубликовали видео, как американцы громят свое вооружение в Кабуле
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.