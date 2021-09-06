Новичок «Динамо» перенес операцию на сердце

Главное: Форвард киевского «Динамо» Владислав Кулач перенес операцию на сердце. Она прошла успешно.

Детали: Нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач, который нынешним летом пришел в команду в статусе свободного агента, перенес операцию на сердце, сообщает ТСН.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что хирургическое вмешательство 28-летний форвард перенес несколько дней назад. Оно было связано с ритмом сердца. Делали операцию за рубежом, она была не сложной и прошла хорошо.

Также журналист сообщил, что вопреки слухам «бело-синие» не будут отдавать Владислава в аренду полтавской «Ворскле». По словам Спиваковского, главный тренер киевлян Мирча Луческу решил оставить нападающего в своей команде.

В тему: Стало известно, кто может заменить Луческу в «Динамо» в случае его ухода.