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Новости > На Виннитчине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

На Виннитчине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

Александра Кудрявцева
05.09.21 21:05
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На Виннитчине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
Главное: На Винниччине в селе Красноселка представители Православной Церкви Украины захватили Иоанно-Богословский храм Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tulchin-eparchia.org.ua, о незаконном действии рейдеров проинформировал благочинный Бершадского церковного округа протоиерей Олег Мураховский.
 
По его словам, в 10 часов утра 3 сентября ему позвонили жители села и рассказали, что на территории ранее опечатанного полицией Иоанно-Богословского храма представители ПЦУ во главе с Ростиславом Процаниным и Сергеем Ярко срывают двери на прицерковном доме, в котором община УПЦ временно проводила богослужения. В это время возле храма уже находились два автомобиля полиции, якобы для «обеспечения охраны правопорядка». Священника сельской общины УПЦ иерея Андрея Козюка представители ПЦУ заставляли войти в прицерковной дом, в котором нападавшие разбили окна и двери, чтобы он забрал свои вещи, «потому что завтра их там не будет».
 
После звонка на горячую линию МВД полиция начала сбор заявлений и объяснений. Но к этому времени Ростислав Процанин — организатор захвата храма, уже уехал.
 
«По словам заместителя председателя Бершадской ОТГ господина Нечитайло, у него уже было „устное распоряжение руководства“ по обеспечению „правильного“ решения вопроса о храме. Создается впечатление, что высокие сторонники Фанара, после завершения визита патриарха Варфоломея в Киев, „дали команду“ для всех органов местной власти, чтобы она способствовала захвату и переоформлению храмов УПЦ, в том числе и на Бершадщине, в пользу так называемой ПЦУ, не дожидаясь окончательных решений Высшей судебной власти Украины», — отмечается в сообщении.
 
4 сентября представители ПЦУ отслужили в захваченном Иоанно-Богословском храме «благодарственный молебен». Рейдеры выразили благодарность сотрудникам правоохранительных органов за обеспечение правопорядка на территории храма и прилегающей к нему территории. По их словам, община ПЦУ зашла в храм «на основании решения судов всех инстанций».
 
Как сообщалось, Иоанно-Богословский храм села Красноселка Гайсинского района находился под угрозой захвата с 2019 года после проведения незаконного собрания жителей села о переподчинении храма ПЦУ. Община Украинской Православной Церкви отстаивала свое право на храм и прицерковный дом в судебном порядке. Все это время богослужения в храме не совершались — он был опечатан полицией.
 
В тему: На Буковине появится новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ.
 

Тэги: Винницкая область, УПЦ, захват храмов

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