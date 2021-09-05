На Виннитчине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

Делегация УПЦ прибыла в Черногорию для участия в интронизации митрополита Иоанникия

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На Виннитчине более тысячи верующих УПЦ прошли крестном ходом с чудотворной Зиновинской иконой Богородицы

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Патриарх Кирилл объяснил, почему богатые люди часто становятся жадными

Торжества в Черногории: делегация УПЦ приняла участие в интронизации нового митрополита

04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу

04.09.21 12:03

В Украине собрали самый большой урожай зерна за всю историю

03.09.21 22:23

Стало известно, когда в Украине будут вводить тотальный карантин

03.09.21 20:07

Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди

03.09.21 19:00

Главные новости за 3 сентября 2021 года

03.09.21 15:57

В руководстве Верховной Рады убеждены, что у Зеленского есть все основания для ее роспуска

03.09.21 14:36

Две области Украины оказались на грани попадания в «желтую» зону карантина

03.09.21 09:36

Коронавирус в Украине: 2 693 заболевших и 45 погибших

03.09.21 09:07

В Украине заработали еще два десятка камер автофиксации нарушений ПДД: полный список

02.09.21 18:59

Главные новости за 2 сентября 2021 года