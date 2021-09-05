На Виннитчине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

По его словам, в 10 часов утра 3 сентября ему позвонили жители села и рассказали, что на территории ранее опечатанного полицией Иоанно-Богословского храма представители ПЦУ во главе с Ростиславом Процаниным и Сергеем Ярко срывают двери на прицерковном доме, в котором община УПЦ временно проводила богослужения. В это время возле храма уже находились два автомобиля полиции, якобы для «обеспечения охраны правопорядка». Священника сельской общины УПЦ иерея Андрея Козюка представители ПЦУ заставляли войти в прицерковной дом, в котором нападавшие разбили окна и двери, чтобы он забрал свои вещи, «потому что завтра их там не будет».
После звонка на горячую линию МВД полиция начала сбор заявлений и объяснений. Но к этому времени Ростислав Процанин — организатор захвата храма, уже уехал.
«По словам заместителя председателя Бершадской ОТГ господина Нечитайло, у него уже было „устное распоряжение руководства“ по обеспечению „правильного“ решения вопроса о храме. Создается впечатление, что высокие сторонники Фанара, после завершения визита патриарха Варфоломея в Киев, „дали команду“ для всех органов местной власти, чтобы она способствовала захвату и переоформлению храмов УПЦ, в том числе и на Бершадщине, в пользу так называемой ПЦУ, не дожидаясь окончательных решений Высшей судебной власти Украины», — отмечается в сообщении.
4 сентября представители ПЦУ отслужили в захваченном Иоанно-Богословском храме «благодарственный молебен». Рейдеры выразили благодарность сотрудникам правоохранительных органов за обеспечение правопорядка на территории храма и прилегающей к нему территории. По их словам, община ПЦУ зашла в храм «на основании решения судов всех инстанций».
Как сообщалось, Иоанно-Богословский храм села Красноселка Гайсинского района находился под угрозой захвата с 2019 года после проведения незаконного собрания жителей села о переподчинении храма ПЦУ. Община Украинской Православной Церкви отстаивала свое право на храм и прицерковный дом в судебном порядке. Все это время богослужения в храме не совершались — он был опечатан полицией.
При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.
Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.
Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.