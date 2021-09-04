Сегодня центр Киева снова перекроют: стало известно, почему и где

Главное: Сегодня вечером в Киеве ограничат движение для транспорта из-за спортивного соревнования «Uklon Ночной забег».

Детали: Вечером 4 сентября в Киеве будет ограничено движение транспорта на ряде улиц в центре города. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, это связано с забегами в рамках спортивного мероприятия «Uklon Ночной забег».

В частности, как сообщается, с 18:00 до 23:00 нельзя будет проехать по:

— ул. Петра Сагайдачного;

— ул. Набережно-Крещатицкой;

— Гаванскому мосту (в направлении ул. Набережно-Рыбальской);

— Владимирскому спуску (в направлении ул. Петра Сагайдачного);

— Набережному шоссе (в направлении от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой);

— ул. Набережно-Рыбальской (в направлении Северного моста до ул.Электриков);

Заезд на мост Метро будет происходить с Днепровского спуска, съезд с моста — только на эстакаду.

Движение от моста Патона будет возможно на съезд до Днепровского проезда.

В тему: В последний раз улицы в центре Киева перекрывали на прошлой неделе по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.