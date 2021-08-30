В ВОЗ сделали неутешительный прогноз о смертности от коронавируса в Европе

Главное: До 1 декабря в Европе может случиться еще 236 тыс. смертей от коронавируса. При этом в регионе падает уровень вакцинации.

Детали: На прошлой неделе число смертей в Европе увеличилось на 11%. Как сообщает The Guardian со ссылкой на директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, при этом из 53 стран членов Европейского регионального бюро ВОЗ в 33 (62%) за последние две недели уровень заболеваемости составил более 10%.

По его подсчетам, при сохранении такой тенденции до 1 декабря в Европе от коронавируса могут умереть до 236 тыс. человек.

Клюге объяснил более высокую передачу инфекции распространением более заразного варианта «Дельта» смягчением ограничений, а также резким увеличением числа летних поездок.

Он также отметил, что в то время как около половины людей в Европе полностью вакцинированы, охват вакцинацией в регионе замедлился. В частности, за последние шесть недель охват вакцинацией упал на 14% из-за отсутствия доступа к вакцинам в некоторых странах и неприятия вакцины в других.

В тему: В июле 2021 года, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в мире резко выросла смертность от коронавируса.