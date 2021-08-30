Главное: Озвучены особенности iPhone 13. Будет ряд изменений.

Детали: Инсайдеры рассказали об особенностях iPhone 13 от компании Apple, презентация которого запланирована на 14 сентября. Об этом пишет портал MacRumors.

Отмечается, что ожидается ряд изменений.

Так, например, его камера получит функцию звездное небо, которая является аналогом астрономической фотографии.

Кроме этого магниты беспроводной зарядки Magsafe станут надежнее фиксировать смартфон.

Ожидается, что «трубка» выйдет в двух новых цветах – матовый черный и бронзовый, при этом рамку корпуса будет покрыта напылением от появления отпечатков пальцев.

Предполагается, что iPhone 13 будет работать со спутниковой связью: модем Qualcomm X60 обеспечит подобную возможность, возможно, в качестве опции для определенных рынков.

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