Южная Корея решила покорить Луну уже в следующем году

Главное: Южная Корея готовится к покорению Луны. Миссия запланирована на лето 2022 года.

Детали: Южная Корея хочет покорить Луну. Как пишут местные СМИ, миссию на спутник нашей Земли собираются отправить в августе следующего года.

В планах – годовое наблюдение за Луной с помощью орбитального космического корабля.

Сообщается, что на уникальный аппарат будет установлена высокоточная камера, разработанная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Ожидается, что она будет будет собирать данные о поверхности спутника нашей планеты для поддержки программы Artemis, которая проходит под командованием США.

Ранее, прошлой весной, Южная Корея подписала с NASA соглашение Artemis международный договор об освоении Луны.

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