Стало известно, как проходит вакцинация от коронавируса в украинских школах

Главное: В Украине проходит вакцинация коллективов школ. Темпы не очень высокие.

Детали: Темпы вакцинации коллективов украинских школ от коронавируса остаются невысокими. Данные приводит начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования министерства образования и науки Юрий Кононенко, которого цитирует «Громадське радіо».

Полностью вакцинированы 29% людей.

Чиновник отметил, что такие цифры в его ведомстве считают успешными.

Он информировал: «На 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов (29%). Еще 145,5 тысяч людей (23%) вакцинированы одной дозой».

Также отмечается: «Работаем над пропагандой, над тем, чтобы все работники и работницы имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет».

Напоминается: «Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в Украине в зеленой зоне».

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