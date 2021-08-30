Впервые за два месяца: НБУ начал продавать доллары

Главное: НБУ снова продает валюту. Чтобы избежать падения курса гривны.

Детали: Впервые с конца июня Национальный банк Украины начал продавать валюту. Как стало известно, 25-27 августа на межбанковском валютном рынке «реализовали» 20,5 миллионов долларов.

Отметим, что финансовый регулятор при этом не покупал валюту.

Такое поведение НБУ связано с падением курса гривны, которое решили попытаться остановить таким образом.

В сообщении уточняется, что в этом году НБУ купил 1 381,1 миллиона долларов, а продал 190 миллионов.

В тему: Курс гривны под конец прошлой недели снова просел.