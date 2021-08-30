Львовянка сбежала из больницы после трепанации черепа

Главное: Во Львове пациентка сбежала из больницы после перенесенной операции по трепанации черепа. Ее нашли на улице спустя сутки.

Детали: 29 августа во Львове инспектор роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Константин Сухарев обратил внимание на женщину с забинтованной головой, которая шла по улице в одной футболке. Как сообщается на официальной странице местной полиции в Facebook, он подошел узнать, осознает ли она свои действия, и обнаружил, что женщина дезориентирована.

Связавшись с коллегами правоохранитель выяснил, что ее с самого утра ищет дочь. Ее мать оказалась пациенткой больницы скорой помощи и перенесла серьезную операцию по трепанации черепа.

Пока ждали родных женщины, неравнодушные граждане принесли ей одежду. Дочь забрала мать назад в медицинское учреждение.

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