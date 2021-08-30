Украинцам рассказали, в каких областях сохраняется пожарная опасность

Главное: В пяти областях Украины сохраняется пожарная опасность. Кроме этого остается непростой ситуация в Крыму.

Детали: В понедельник, 30 августа, спасатели предупредили украинцев о сохраняющейся пожарной опасности. Об этом сказано в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что «огненная» ситуация сохраняется в пяти областях, а также в аннексированном Россией Крыму.

Тут ожидается сухая и теплая погода.

Под угрозой находятся Херсонская, Николаевская, Одесская, Луганская и Донецкая области.

В тему: Непогода в Украине прошлась по трем областям.