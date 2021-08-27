В Киеве «заминировали» Печерский райсуд. Людей эвакуировали

Главное: В Киеве ищут бомбу в здании Печерского районного суда. Людей эвакуировали.

Детали: В Киеве проверяют информацию о заминировании Печерского районного суда. Об этом сказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева, сообщает «РБК-Украина».

«Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек», — рассказала она.

На месте происшествия уже работают правоохранители и взрывотехники. Специалисты проверяют здание на наличие взрывных устройств.

В тему: 23 июня в Киеве было массовое минирование объектов. Кроме Южного и Центрального вокзалов, неизвестный сообщил о минировании нескольких гостиниц и ТРЦ.