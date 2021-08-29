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Новости > День шахтера: какой праздник отмечается 29 августа 2021

День шахтера: какой праздник отмечается 29 августа 2021

Агата Кловская
29.08.21 04:36
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День шахтера: какой праздник отмечается 29 августа 2021

Сегодня, 29 августа 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День шахтера, День действий против ядерных испытаний.

День шахтера

В последнее воскресенье августа Украина, Россия, Узбекистан, Казахстан и другие страны бывшего СССР отмечают день шахтера. Особенно этот праздник ценен для жителей Донецка, Луганска, на Забайкалье, в Калужской области и в другой местности, где основным доходом, основной деятельностью населения является работа в шахтах.

Впервые праздник был отмечен в 1948 году. Фундаментом празднования этого дня стало достижение Стаханова. Ночью в конце августа, в 1935 году этот человек добыл угля, что в 14 раз превышает норму. Вместо положенных 7 тонн он добыл более 100. Этим своим достижением он породил начало стахановского движения.

День действий против ядерных испытаний

Сегодня международный день действий, которые направлены на отказ от ядреных испытаний — это важный день в жизни многих стран. В этот день совершают агитационные мероприятия, которые оснащают знаниями жителей планеты.

29 августа закреплен, как международный день против ядерного вооружения, Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году.

Сегодня практически все южное полушарие отказалось от ядерного вооружения, тем самым став зоной свободной от подобного рода оружия. Это произошло благодаря действиям договоров, что были в то или иное время заключены на этой территории: договор Раротонга, Бангкокского договора, договора Тлателокока и Пелиндабского договора. Все больше государств с каждым годом понимают важность миссии спасения мира на Земле и вступают в соглашения, о неиспользовании ядерного вооружения против друг друга.

Кроме того, сегодня отмечают:

— День озера Севан в Армении

— Праздник Спас Нерукотворный

Тэги: праздник, День шахтера

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