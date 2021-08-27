Эксперты прикинули, кто может стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Главное: Озвучены фавориты в борьбе за звание главного бомбардира Лиги чемпионов. Наибольшие шансы у Эрлинга Холанна.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитов в борьбе за звание главного бомбардира Лиги чемпионов. Появились их котировки.

Наибольшие шансы, считают специалисты, у норвежца Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии», на которого ставят 5,5 к 1.

Далее идут поляк Роберт Левандовский из «Баварии» (8 к 1) и аргентинец Лионель Мессии из ПСЖ (9 к 1).

Представителей киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в списке нет.

Зато в нем присутствует украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук – на него ставят 101 к 1.

В тему: Эксперты оценили возможности «Динамо» и «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов.