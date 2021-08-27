В Симферополе женщину выкинули с восьмого этажа прямо во время пьянки

Главное: В Симферополе убили женщину. Ее выбросили с восьмого этажа.
Детали: В аннексированном Россией Крыму произошла трагедия. В Симферополе женщину выбросили с балкона восьмого этажа.
Правоохранители говорят, что перед этим в квартире проходила попойка – собралась компания ранее знакомых между собой людей.
Информируется: «В ходе конфликта 50-летний мужчина перекинул с балкона квартиры, расположенной на 8 этаже дома, свою знакомую. От полученных травм 39-летняя пострадавшая скончалась».
Убийца уже задержан.
В тему: Хозяйку квартиры на первом этаже изнасиловали в собственной постели.