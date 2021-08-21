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Новости > "Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем

"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем

Александра Кудрявцева
21.08.21 20:35
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"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем

Главное: В Киеве 21 августа более 10 тысяч верующих Украинской Православной Церкви собрались на молитвенное стояние под Верховной Радой, чтобы лично донести Константинопольскому патриарху, что не поддерживают Томос, который Варфоломей дал ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие принесли на встречу с Патриархом Варфоломеем портреты Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и плакаты с требованием прекратить церковное рейдерство, гонения на Церковь и дискриминацию верующих УПЦ.

На плакатах мирян были обращения к патриарху Варфоломею на украинском, английском и греческом языках.

Многотысячный молебен возглавил архиепископ Николай (Почтовый) в присутствии желающих из духовенства УПЦ.

Владыка Николай напомнил, что Константинопольский патриархат называет себя Церковью-матерью для украинского народа.

«Если это так, то почему, когда нас выгоняли из храмов, Вы не видели? Когда эти храмы у нас забирали — Вы молчали. Когда нас били и калечили — Вы и не видели, и молчали. А может, это потому, что Вы нас продали?», — спросил архиепископ Николай.

Архиерей УПЦ призвал верующих к соборной молитве за патриарха Варфоломея.

«Чтобы Господь вдохновил его на покаяние за раскол, за то, что он внес смуту в наш народ, за разделение, которое усилилось вследствие его вмешательства в дела УПЦ, за сослужение с раскольниками, за то, что он был первым по чести среди равных, а захотел стать первым без равных. А вышло, что стал первым без чести», — подытожил владыка Николай.

Лидер общественной организации «Миряне» Василий Макаровский рассказал, для чего верующие УПЦ собрались у стен Верховной Рады Украины.

«Люди из разных регионов и разных епархий Украинской Православной Церкви знают и чувствуют эту боль, результаты действий патриарха Варфоломея. Государство договорилось с Константинопольским патриархатом о дальнейшем сотрудничестве. Мы не знаем, что это может быть за сотрудничество... Хотя я сейчас стою здесь и вижу эти ужасные картины захватов сотен храмов наших братьев и сестёр... Мы сегодня здесь для того, чтобы молиться Богу, как и 15 июня мы выходили сюда, чтобы передать наши законопроекты. Сегодня мы собрались накануне 30-й годовщины независимости Украины, потому что понимаем, что от каждого из нас зависит, какой будет наша Украина в будущем. Мы являемся не врагами собственному государству, мы принадлежим и остаемся верны Украинской Православной Церкви», — отметил Василий Макаровский.

По его словам, именно по этой причине верующих УПЦ не нужно спрашивать, зачем они пришли на молитвенное стояние к Верховной Раде. «Нам не всё равно, какой будет наша Украина, каким будет наше государство, и какое будущее у нашей Церкви», — подчеркнул лидер «Мирян».

Верующие зачитали текст «Томоса» для патриарха Варфоломея, в котором «Миряне» призывают его покаяться за «посягательство на главенство в Церкви, которое принадлежит одному Господу нашему Иисусу Христу, за стремление объединиться с католиками, за признание украинских раскольников, за захваты наших храмов, за избиение верующих, за вражду и ненависть, которую Вы принесли на нашу землю».

«В случае составления Вами публичного покаяния за все это, верующие Украинской Православной Церкви согласны и в дальнейшем уважать Вас как предстоятеля Константинопольской православной церкви, первым по чести среди равных предстоятелей, как наследника святителей, просиявших на Константинопольском престоле, и как Божьего архиерея», — заявили миряне.

Верующие и духовенство, представители захваченных ПЦУ храмов, рассказали о реальных последствиях вмешательства Патриарха Варфоломея в церковную жизнь Украины.

«Мы пришли, чтобы патриарх Варфоломей увидел, как нас много, чтобы после его приезда не повторилось то же самое, что тянется несколько лет и приносит великие страдания верующим... Сегодня здесь собрались тысячи людей. Православные, которые уважают и любят нашего Блаженнейшего Онуфрия, готовы ехать и за 600, и за 1000 км. Здесь есть люди, которые приехали из Румынии и Молдавии, и все они поддерживают нашего Блаженнейшего Онуфрия. Если Варфоломей считает себя православным патриархом, он обязан выйти к нам и объяснить, почему он принес раздор и вражду нашему народу, чтобы объяснил, что он хочет этим добиться. У нас простые вопросы. Я боюсь, что он не выйдет и ничего нам не скажет, потому что ему нечего нам сказать, потому что все понятно и так», — отметил священник Александр.

Татьяна Царук из Ровенской епархии приехала на молитвенное стояние, чтобы напомнить патриарху Варфоломею его слова о том, что Господь всегда с канонической Церковью и богоспасаемым народом Украины.

«Патриарх Варфоломей знает Евангелие, заповеди Божьи, историю Церкви; знает, с каким стыдом с лица земли исчезали ереси. До определенного года он уважал УПЦ и лично Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а раскольников называл их именами. Я бы хотела спросить, что его заставляет, зная в совершенстве каноны Церкви, забыть это все и идти тем путем, который он выбрал. А также хотела бы подчеркнуть его слова, что Господь действительно с богоспасаемым украинским народом и именно это мы видим сейчас», — сказала Татьяна Царук.

«Мы собрались не зря. Я уже понимаю, что патриарха Варфоломея ничто не заставит изменить его решение. Гордыня — начальник всех грехов. Сегодня плачут тысячи людей у захваченных храмов. Но эти слезы не пройдут даром, так как Бог — защитник всех людей», — заявил протоиерей Виктор Земляной из Ровенской епархии.

Патриарх Варфоломей прибыл в Верховную Раду Украины через служебные ворота и не встретился с верующими УПЦ.

«Патриарх Варфоломей не вышел к людям, он показал, что не является нашим отцом. Благодарю вас за верность Блаженнейшему Онуфрию — он наш отец», — сказал архиепископ Николай (Почтовый), завершая молитвенное стояние.

Верующие УПЦ, услышав о приезде патриарха Варфоломея в Верховную Раду, запели Символ Веры и «Многая лета» своему Предстоятелю Блаженнейшему Онуфрию.

По словам участников молитвенного стояния, гонения на каноническую Церковь помогли верующим объединиться в молитве и сплотиться вокруг Предстоятеля.

«Собрались тысячи людей, чтобы вознести молитву к Богу, потому что каждый переживает, что происходит разделение, что нас пытаются сломить. Мы приехали из многих уголков нашей страны, чтобы показать, что мы православные и мы единые, наш дух не сломлен, мы хотим мира и несем мир. Мы поддерживаем Блаженнейшего Онуфрия, потому что на его плечах тяжелое бремя. Мы хотим поддержать его, наша мирная акция показывает любовь всей украинской церкви к нашему Предстоятелю и ко всему народу. Верим и надеемся, что Господь нас не оставит, увидит нашу скорбь, и мы справимся с этим», — отметил диакон Петр из Одесской епархии.

В тему: Под ВР верующие УПЦ спрашивают у Варфоломея: Кому Вы нас продали и за сколько?

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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