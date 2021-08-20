Новая порция санкций: стало известно, кому досталось от СНБО на этот раз

Главное: СНБО вводит персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача, блогера Анатолия Шария и ряда физических и юридических лиц.

Детали: 20 августа решением Совета национальной безопасности и обороны Украины введены санкции в отношении народного депутата Андрея Деркача. Как сообщает LB.ua со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова, были введены санкции в отношении «определенного круга лиц», которые также, как и Деркач, были под санкциями США.

В частности, речь идет об основателе сайта Страна.ua Игоре Гужве и всех связанных с ним медийных юридических лицах, а также Алле Бондаренко, Ольге и Анатолии Шариях.

СНБО также принял санкции против представителей оккупационной власти в Крыму. «Это семь пунктов по этому вопросу. В данном решении есть представители, которые на оккупированной территории Крыма — судьи, незаконно судят украинцев, генералитет и службы российской разведки, СМИ в Крыму и оккупированных частях Донбасса», — объяснил Данилов на брифинге по итогам заседания.

Ознакомиться с полным списком можно будет после публикации соответствующего указа президента.

Как сообщает пресс-центре Службы безопасности Украины, экономические санкции наложены также на 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, насаждающих российские нарративы и способствующие оккупационной власти на временно оккупированных территориях.

«Сегодняшнее решение является логическим продолжением тех мер, которые мы приняли ранее для защиты украинского информпространства. Повторюсь: Служба безопасности четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг — защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», — заявил глава СБУ Иван Баканов.

Кроме того, по предложению СБУ, санкции применят к 6 физлицам и одному юридическому лицу — Следственному изолятору № 1 по Крыму и Севастополю, причастным к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

В тему: 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции в отношении «всего имущества» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще 6 человек, пятеро из которых являются гражданами России. Под санкции также попали 19 компаний на территории России, Молдовы и др.

В конце марта того же года Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента.

22 апреля Зеленский ввел санкции против 95 компаний, две из которых зарегистрированы в России.

18 июня СНБО на очередном заседании наложил санкции на бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также на лиц, причастных к разработке компонентов вируса notPetya,