Свадьба в Черновицкой области спровоцировала вспышку коронавируса

Главное: После свадьбы в Черновицкой области зафиксирована вспышка коронавируса. Госпитализированы двадцать человек.

Детали: Свадьба в поселке Красноильск Черновицкой области спровоцировала вспышку коронавируса. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что всего в ресторане неделю назад «гуляли» четыре сотни людей. В результате с заразой госпитализировали двадцать человек.

Информируется: «Состояние почти всех заболевших средней степени тяжести, они находятся на кислородной дотации. У госпитализированных есть кашель, одышка и лихорадка».

Отмечается, что среди больных нет ни одного человека, который получил вакцину от коронавируса.

Подчеркивается, что после свадьбы заболели исключительно гости, а среди работников ресторана заболевших нет.

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