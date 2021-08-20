Одесское сестричество милосердия УПЦ к 7-летию со дня основания наградили орденом РПЦЗ

Главное: В Одессе Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия Украинской Православной Церкви отметила 7 лет со дня основания.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Марфо-Мариинская обитель создана по инициативе настоятеля одесского храма «Всех скорбящих Радость» протоиерея Иоанна Гориа.

Сестры милосердия занимаются благотворительной и миссионерской деятельностью.

«Сестры милосердия раздали 395 тыс крестиков, иконок и 180 тыс Евангелий. Сестры проповедуют в училищах, вузах, школах, детсадах, на улице, в транспорте. В Киеве и Одессе посещают больницы, передают лекарства и продукты для нуждающихся, оказывают духовную поддержку. Люди очень благодарны, ведь сейчас очень сложное время и они не всегда могут даже прийти в храм. И Церковь пошла к людям, по слову Спасителя», — поделился духовник сестричества протоиерей Иоанн Гориа.

В Марфо-Мариинской обители несут послушание ухода за больными и нуждающимися девушки и женщины, которые со временем смогут принять здесь и монашеский постриг. Сестричество действует в Киеве и Одессе.

«За годы своего служения сестры раздали сотни тысяч крестиков, Евангелий, молитвословов, они посещают больницы и своей миссией проповедуют людям о Боге, свидетельствуя об Истине. Являясь матерями, женами и бабушками, сестры милосердия в свободное от работы время приходят в Марфо-Мариинскую обитель и совершают добрые дела», — отметили в пресс-службе Одесской епархии.

Более 18 лет при храме «Всех скорбящих Радость» действует столовая для бездомных, принимающая более 200 человек в день. Уже более 10 лет отец Иоанн совершает панихиды для бездомных, а сестры милосердия Марфо-Мариинской обители кормят нуждающихся, а также раздают им крестики, иконки, просфоры, проповедуют.

В благословение за труды милосердия одесскому сестричеству 19 августа вручили памятный знак Русской Православной Церкви Заграницей.

Знак отличия в 100-летие преподобномученицы великой княгини Елизаветы- основательницы древней Марфо-Мариинской обители милосердия от имени Первоиерарха РПЦЗ митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского Илариона сестрам вручил митрополит Агафангел.

Архиерей подчеркнул, что эта награда — «свидетельство признания особых и непростых трудов, которые совершают сестры, проявляя милосердие и любовь к ближнему».

«Труды протоиерея Иоанна Гориа и сестричества высоко оцениваются не только нашей Церковью, а и Православной автокефальной церковью, которая находится в США», — сказал митрополит Агафангел.

Как сообщалось ранее, в Одессе по инициативе протоиерея Иоанна Гориа Украинская Православная Церковь открыла «Аллею верности, любви и примирения», посвященную семейным ценностям.

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