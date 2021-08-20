Как оказалось, коронавирус стал причиной смерти каждого десятого украинца

Главное: Названы болезни, от которых умирают украинцы. Коронавирус уносит каждую десятую жизнь.

Детали: Названы причины, по которым умирают украинцы. Их озвучили в Государственной службе статистики.

Данные приводятся за первое полугодие.

Отмечается, что каждый десятый житель нашей страны умирает от коронавируса: у 35 127 человек заразу выявили при жизни, а у 547 людей – после кончины.

Также информируется, что от болезней органов дыхания умерли 11 799 людей, в том числе от гриппа и пневмонии – 9 204 человека.

При этом от болезней системы кровообращения скончались 217 894 человека, из них 152 062 – от ишемической болезни сердца.

Кроме этого от образования опухолей умерли 36 758 человек, в том числе от злокачественных – 36 441 больной.

Информируется, что от болезней нервной системы умерли 2 134 человека.

От инфекционных и паразитарных болезней скончались 3 223 человека: в том числе от туберкулеза – 1 499, а от ВИЧ – 1 167.

Стало известно, что от внешних причин умерли 13 610 человек: в результате транспортных несчастных случаев – 1 481, от отравления алкоголем – 980, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений – 635, а от намеренного самоповреждения – 2 988.

Наконец, от болезней органов пищеварения скончались 12 188 человек, в том числе от алкогольной болезни печени – 879 людей.

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