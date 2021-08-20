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Новости > Опальный экс-нардеп объявил бессрочную голодовку

Опальный экс-нардеп объявил бессрочную голодовку

Александр Панько
20.08.21 13:31
362
Опальный экс-нардеп объявил бессрочную голодовку

Главное: Киевский апелляционный суд перенес на 3 сентября рассмотрение апелляции экс-нардепа Семена Семенченко. В ответ он объявил бессрочную голодовку.

Детали: Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко объявил бессрочную голодовку. На своей странице в Facebook он объяснил это протестом против затягивания рассмотрения дела, по которому он обвиняется в незаконном создании частной военной компании.

«Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко, на 3 сентября. Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим кто кого», — написал он.

В тему: В марте 2021 года Служба безопасности Украины вручила подозрения бывшему нардепу и бывшему командиру батальона «Донбасс» Семену Семенченко и «агенту НАБУ» Евгению Шевченко. Обоих обвиняют в попытке создания на территории Украины незаконного вооруженного формирования — частной военной компании.

Тэги: суд, голодовка, криминал, Семен Семенченко, новости Украины

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