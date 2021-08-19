В Украине подешевело подсолнечное масло

Главное: По данным Госстата, начиная с июня, в Украине впервые за текущий год наблюдается снижение отпускных цен на подсолнечное масло на 0,34%.

Детали: Индекс потребительских цен текущего года на подсолнечное масло к предыдущему месяцу составил 99,3%. Как сообщает «Укролияпром» со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, такая тенденция наблюдается впервые за все 2020/21 маркетинговый год.

При этом дефицита подсолнечного масла на рынке не наблюдается.

В тему: В прошлом месяце инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2%. И хотя, по сравнению с июнем, ее уровень снизился до 0,1%, в последний раз двузначным этот показатель был еще в 2018 году.